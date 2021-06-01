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    • 01.06.2021 19:07
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    Sağlık Bakanı Koca'dan mesajı: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşlarımızla buluşturacağız

    Son dakika haberleri... , Çin'in geliştirdiği 'ın koronavirüs aşısı CoronaVac için acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı , "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan 'Sinovac' mesajı!

    ülkemizde de kullanılan Çin'in geliştirdiği 'ın koronavirüs aşısı CoronaVac için acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

    Sağlık Bakanı konuya ilişkin açıklama yaptı.

    "VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Koca Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
    Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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