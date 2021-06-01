Dünya Sağlık Örgütü ülkemizde de kullanılan Çin'in geliştirdiği Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac için acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklama yaptı.

"VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Koca Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin.