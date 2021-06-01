Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Maskesiz gezmek serbest mi?

Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz haziran, temmuz, ağustos ve eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" ifadelerini kullandı.