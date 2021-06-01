Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Maskesiz gezmek serbest mi?

Maskesiz gezmek serbest mi? Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Çift aşısını yaptıran vatandaşlar maske zorunluluğunun ne zaman biteceğini sorguluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla maskesiz gezmek için merak edilen tarihi araştırdı. Peki, maskesiz gezmek serbest mi?
MASKESİZ GEZMEK SERBEST Mİ?
Maske takma zorunluluğunun kalkması için ilk kez tarih veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eylülde normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir.
Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek" dedi.
Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz haziran, temmuz, ağustos ve eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" ifadelerini kullandı.