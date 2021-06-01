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    • 01.06.2021 19:19
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    ? ? Koronavirüs önlemleri kapsamında maske zorunluluğu getirilmişti. Aşılama yaptıran vatandaşlar maske zorunluluğunun kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Peki, maskesiz gezmek serbest mi?

    takvim.com.tr
    Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Maskesiz gezmek serbest mi?

    Maskesiz gezmek serbest mi? Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Çift aşısını yaptıran vatandaşlar maske zorunluluğunun ne zaman biteceğini sorguluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla maskesiz gezmek için merak edilen tarihi araştırdı. Peki, maskesiz gezmek serbest mi?

    MASKESİZ GEZMEK SERBEST Mİ?

    Maske takma zorunluluğunun kalkması için ilk kez tarih veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eylülde normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir.

    Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek" dedi.

    Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz haziran, temmuz, ağustos ve eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" ifadelerini kullandı.

        AŞILAMA TAKVİMİNDE SON DURUM

        Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti.

        Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi. Sağlık Bakanı, "Aşılamayı sağlayarak eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz" dedi.
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