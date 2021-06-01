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    • 01.06.2021 18:30
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    Ege ve ’de DENİZKURDU-2021 tatbikatı! MSB duyurdu: "Başarıyla devam ediyor"

    , ve ’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

    MSB duyurdu! DENİZKURDU-2021...

    Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



    BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
    Bakanlığın paylaşımında yapılan açıklamada; "25 Mayıs'ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan ve 6 Haziran'a kadar sürecek olan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



    İşte MSB'nin o paylaşımı;
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        Haberler Güncel Ege ve Doğu Akdeniz’de DENİZKURDU-2021 tatbikatı! MSB duyurdu: "Başarıyla devam ediyor"