Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Bakanlığın paylaşımında yapılan açıklamada; "25 Mayıs'ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan ve 6 Haziran'a kadar sürecek olan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
İşte MSB'nin o paylaşımı;
25 Mayıs'ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan ve 6 Haziran'a kadar sürecek olan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. #Denizkurdu2021 pic.twitter.com/HwB3bcLNZf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021