



BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Bakanlığın paylaşımında yapılan açıklamada; "25 Mayıs'ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan ve 6 Haziran'a kadar sürecek olan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.