Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bir araya geldiği basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Koca, "O nedenle aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz" dedi.