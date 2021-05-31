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    • Sağlık
    • 31.05.2021 15:51
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    • 31.05.2021 15:51
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    Sağlık Bakanı uyardı: Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın

    Sağlık Bakanı , için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın” dedi.

    Açık açık uyardı: Kısa bir ‘keyif’ uğruna...

    Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda tütün ve tütün ürünlerinin birçok hastalığı tetiklediğine dikkat çekerek, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" ifadelerine yer verdi.

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