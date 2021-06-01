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    • 01.06.2021 11:53
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    unsurlarınca denizde ölüme terk edilen binlerce sığınmacıyı Türkiye kurtardı

    ekipleri, son 5 ayda unsurlarınca denizde ölüme terk edilen 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı. Denizde aç ve susuz kalan sığınmacılara Sahil Güvenlik botunda ilk yardım yapan ekipler, sağlık sorunu olanları hızla hastanelere sevk ediyor. Ekipler, ocakta 169, şubatta 524, martta 825, nisanda 1620, mayısta 625 sığınmacıyı karaya çıkardı.

    1 değil 2 değil tam 3 bin 763!

    Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların "umuda yolculuğu" sürüyor.

    Çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu ve kapasitesinin çok üzerindeki bot, can salları ve teknelere binip Ege Denizi'ne açılan sığınmacılar, Yunanistan unsurlarına yakalandıktan sonra kötü muamelelere maruz kalıyor.

    Değerli eşyaları, yiyecek, içecekleri alındıktan sonra motorları sökülen teknelerle Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar, adete ölüme terk ediliyor.

    SIĞINMACILARIN UMUDU TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARI
    Yasa dışı geçişlerle mücadelesini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca itilen sığınmacılara yardım elini uzatıyor.

    Türk kara sularında devriye görevi yapan ekipler, ölüme terk edilen sığınmacıları kurtarıp Türkiye'ye getiriyor.

    Denizde aç ve susuz kalan sığınmacılara Sahil Güvenlik botunda ilk yardım yapan ekipler, sağlık sorunu olanları hızla hastanelere sevk ediyor.

    Yunan unsurlarının insanlık dışı muamelesi, zaman zaman görüntülerin yanı sıra sığınmacıların ifadelerine ve basın mensuplarına yaptıkları açıklamalara yansıyor.

        5 AYDA 3 BİN 763 SIĞINMACI KURTARILDI
        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki verilere göre, Yunanistan unsurlarının 2021 yılı ocak-mayıs döneminde geri ittiği 3 bin 763 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Ekipler, ocakta 169, şubatta 524, martta 825, nisanda 1620, mayısta 625 sığınmacıyı karaya çıkardı.

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