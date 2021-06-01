Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların "umuda yolculuğu" sürüyor.
Çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu ve kapasitesinin çok üzerindeki bot, can salları ve teknelere binip Ege Denizi'ne açılan sığınmacılar, Yunanistan unsurlarına yakalandıktan sonra kötü muamelelere maruz kalıyor.
Değerli eşyaları, yiyecek, içecekleri alındıktan sonra motorları sökülen teknelerle Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar, adete ölüme terk ediliyor.
SIĞINMACILARIN UMUDU TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARI
Yasa dışı geçişlerle mücadelesini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca itilen sığınmacılara yardım elini uzatıyor.
Türk kara sularında devriye görevi yapan ekipler, ölüme terk edilen sığınmacıları kurtarıp Türkiye'ye getiriyor.
Denizde aç ve susuz kalan sığınmacılara Sahil Güvenlik botunda ilk yardım yapan ekipler, sağlık sorunu olanları hızla hastanelere sevk ediyor.
Yunan unsurlarının insanlık dışı muamelesi, zaman zaman görüntülerin yanı sıra sığınmacıların ifadelerine ve basın mensuplarına yaptıkları açıklamalara yansıyor.