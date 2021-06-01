Bakan Koca açıkladı! 12 milyon doz BioNTech aşısı gelecek!

"Faz-3 için olması gereken doz üretimi tamamlandı. Stabilizasyon dediğimiz iki haftalık süresi var. Eğer stabilizasyonda sorun çıkmazsa iki hafta sonra Faz-3 safhasına başlamış olacağız. Asgari iki yerde üretimi erken dönemde başlatmak istiyoruz. Eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz. Nazal aşı çalışılıyor, protein üretimi tamamlandı. Burada özellikle verimliliği artırmak önemliydi, bu başarıldı. Hayvan çalışması da devam edecek. Hayvan çalışması yeni versiyonla yapılacağı için 1,5 aylık zaman dilimi var."

Koca, sözleşmelere göre aşılar geldiği takdirde erken dönemde normal hayata dönülebileceğini dile getirdi.

Bakan Koca, "Uğur Hoca ile görüşmemizde 12 milyon ihracat izni aldığını söyledi. 'Bu haftadan itibaren gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dediler. Uğur Hoca'nın söylediği şekilde eğer 30 milyon aşı gelir, takvim işlerse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz." ifadelerini kullandı.