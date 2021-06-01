Bakan Koca açıkladı! 12 milyon doz BioNTech aşısı gelecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uğur Şahin ile görüşmemizde 12 milyon doz aşı için ihracat izni aldığını söyledi. 'Bu haftadan itibaren, gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dediler." bilgisini verdi.
Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.
Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.