İllere göre 22-28 Mayıs haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

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    Sağlık Bakanlığı illere göre 22-28 Mayıs haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

    Sağlık Bakanlığı, 22-28 Mayıs tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.



    "DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzezrinden açıklamalarda bulundu.



    Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
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