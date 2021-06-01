İnsansız Hava Aracı teknolojisinde bir dünya markası haline gelen Türkiye, her adımıyla yerini sağlamlaştırıyor. Geliştirdiği İHA/SİHA'larla dünya çapında övgü toplayan, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere birçok sıcak sahada sayısız zaferlere imza atan Türk teknolojisi, sınırlarını genişletiyor.
SİHA ÜSSÜ KORKU YARATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün, KKTC'ye yeni bir SİHA hava üssü kurulacağını açıklaması, Yunan basınında gündeme oturdu.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini perçinleyecek olan kritik hava üssünün KKTC'deki Geçitkale Askeri Havaalanı'na kurulacağını açıklamış, başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusunda bulunan üssün konumu, her noktaya hakim olması bakımından büyük yankı uyandırmıştı.