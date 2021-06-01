EGM polis atama yer değişikliği listesi! 1 Haziran 2021 EGM atama listesi yayınlandı!

EGM polis atama yer değişikliği listesi! 1 Haziran 2021 EGM atama listesi sorgulama! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla; atama ve yer değişikliği listesi duyuruldu. Yeri değişen personeller, EGM atama yer değişikliği listesini araştırıyor.
2021 EGM POLİS ATAMA YER DEĞİŞİKLİĞİ!
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.
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EGM POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?
İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı. Diğer yandan, doğu illerinde uzun zamandır sürelerin düşürülmesi konusunda beklentisi bulunan polis memurlarının da beklentileri boşa çıktı.
Her sene Mayıs ve Haziran aylarında genel atama dönemi olan Polislerin mazeret atama dönemleri ise genel atama dönemi haricindeki Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor.