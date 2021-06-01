EGM polis atama yer değişikliği listesi! 1 Haziran 2021 EGM atama listesi yayınlandı!

EGM POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı. Diğer yandan, doğu illerinde uzun zamandır sürelerin düşürülmesi konusunda beklentisi bulunan polis memurlarının da beklentileri boşa çıktı.

Her sene Mayıs ve Haziran aylarında genel atama dönemi olan Polislerin mazeret atama dönemleri ise genel atama dönemi haricindeki Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor.