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    • 01.06.2021 21:15
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    yer değişikliği listesi! 1 Haziran 2021 yayınlandı!

    1 Haziran 2021 yer değişikliği listesi! polisler tarafından sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasıyla polis atama yerleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; 21.526 personel için atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    EGM polis atama yer değişikliği listesi! 1 Haziran 2021 EGM atama listesi yayınlandı!

    EGM polis atama yer değişikliği listesi! 1 Haziran 2021 EGM atama listesi sorgulama! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla; atama ve yer değişikliği listesi duyuruldu. Yeri değişen personeller, EGM atama yer değişikliği listesini araştırıyor.

    2021 EGM POLİS ATAMA YER DEĞİŞİKLİĞİ!

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

    EGM ATAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    EGM POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

    İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı. Diğer yandan, doğu illerinde uzun zamandır sürelerin düşürülmesi konusunda beklentisi bulunan polis memurlarının da beklentileri boşa çıktı.

    Her sene Mayıs ve Haziran aylarında genel atama dönemi olan Polislerin mazeret atama dönemleri ise genel atama dönemi haricindeki Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor.

        Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

        JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?

        Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.

        Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25'i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması bekleniyor.
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        Haberler Güncel EGM polis atama yer değişikliği listesi! 1 Haziran 2021 EGM atama listesi yayınlandı!