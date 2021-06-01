Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2021 21:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 21:55
    ABONE OL

    EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı? 2021 listesi nasıl öğrenilir?

    EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı? 2021 listesi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. EGM, jandarma, TSK tayin sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Merakla beklenen leri için açıklama geldi. Peki; 2021 EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı? 2021 EGM polis tayin listesi nasıl öğrenilir?

    2021 EGM polis tayin listesi! EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TSK bünyesinde yer alan personeller atama tarihlerini merak ediyor. İşte merak edilen atama ve tayin listesine ilişkin bilgiler!

    2021 EGM TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

    Emniyetin 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

    Yapılan açıklamaya göre bu doğrultuda; 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845,2'inci bölgeden 2'inci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapıldı. Ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 91,5 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka (yerinde kalma)talepleri kabul edildi.

    POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.

    EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

    Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

        JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?

        Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.

        Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25'i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması bekleniyor.

        TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirleniyor. Haziran ayında da açıklanmış oluyor. Ancak 2021 yılı için henüz takvim açıklaması gelmedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan ve Garibashvili'den ortak açıklama!
        Haberler Güncel EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı? 2021 EGM polis tayin listesi nasıl öğrenilir?