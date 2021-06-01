EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı? 2021 EGM polis tayin listesi nasıl öğrenilir?

2021 EGM polis tayin listesi! EGM, jandarma, TSK tayinleri açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TSK bünyesinde yer alan personeller atama tarihlerini merak ediyor. İşte merak edilen atama ve tayin listesine ilişkin bilgiler!
2021 EGM TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?
Emniyetin 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamaya göre bu doğrultuda; 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845,2'inci bölgeden 2'inci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapıldı. Ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 91,5 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka (yerinde kalma)talepleri kabul edildi.
POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.
EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.