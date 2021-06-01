Erdoğan müjdesi nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağını belirttiği müjde merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan müjdenin ne olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gözler Başkan Erdoğan müjdesine çevrildi. Peki; Erdoğan müjdesi nedir?
ERDOĞAN MÜJDESİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.
Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta Uzunmehmet Camisi'nin açılışını yapacağını, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini aktaran Erdoğan, "Oradan da Kanuni Sondaj Gemisi'yle bağlantımızı kuracağız ve bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Aynı gün inşallah bir yeni çok modern bir maske fabrikasının da yine açılışını aynı gün yapacağız." diye konuştu.
BAKAN DÖNMEZ'DEN PETROL KEŞFİ AÇIKLAMASI!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3 yeni kuyudaki petrol keşfi ile ilgili detayları paylaştı.
Bakan Dönmez, günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti. Dönmez Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusunda günlük 2 bin 800, Yenişehir-1'deki kuyuda günlük 3 bin Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusunda ise günlük 1000 varil petrol çıkarıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda vermişti.