ERDOĞAN MÜJDESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.

Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta Uzunmehmet Camisi'nin açılışını yapacağını, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini aktaran Erdoğan, "Oradan da Kanuni Sondaj Gemisi'yle bağlantımızı kuracağız ve bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Aynı gün inşallah bir yeni çok modern bir maske fabrikasının da yine açılışını aynı gün yapacağız." diye konuştu.