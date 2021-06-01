Doğu Perinçek açıkladı: Suikastı organize eden isim İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Akşener-FETÖ ilişkisi, TSK'nın dinlenmesi...





İşte Perinçek'in konuya ilişkin açıklamaları;



'Bana suikast düzenlemek isteyen isim, İyi Parti yöneticisi Müsavat Dervişoğlu. Nereden biliyorum? 2006 yılının sonunda bir gün Muzaffer Tekin komutanımız sayın İbrahim Şahin ile birlikte geldi. İbrahim Şahin, biliyorsunuuz Özel Harekat komutanı. İbrahim Şahin bey, ''Size suikast hazırlayanlar kimdir biliyor musunuz?" dedi. "İsmen bir takım ihbarlar oldu ama kesin bir bilgimiz yok." dedim. Benden bir kağıt istedi. Ona bir kağıt verdim. O kağıda el yazısıyla ''İzmir MHP, Müsavap Dervişoğlu, MİT'in kadrolu elemanı, 2000, Dere Döviz'' yazdı. Ben bu kağıdı aldım eve götürdüm, arşivime koydum. Sonra 21 Mart 2008 tarihinde tutuklandığımız zaman Ankara'da gözaltına alındım. İstanbul'a bizim eve 20-30 tane polis geliyor. Aramada bu kağıdı da buluyorlar ve bu kağıt Ergenekon Davası'nın arşivine girdi. Bana sordular, "Bu yazı nedir?" diye. Ben de "İbrahim Şahin beni ziyaret etti ve bana yapılacak suikastın kimin örgütlediği konusunda böyle bir yazı verdi.'' dedim.



SUİKAST NASIL BAŞARISIZ OLDUĞUNU ANLATTI



Doğu Perinçek, suikast girişiminin nasıl başarısız olduğunu da anlattı:

Bizim İzmir örgütümüz bu işin peşine düştü. Müsavat Dervişoğlu o sırada İzmir MHP'nin yöneticilerinden ve bu suikastta görevlendirilen bir çocuğu buldular ve iki üç gün sorguya çektiler. Yunus Emre Uyar adlı çocuk kendi el yazısıyla ve görüntülü olarak şunu söylüyor, 7-8 kişiyi minibüse dolduruyorlar İzmir'den. Suikast için Ankara'ya getiriyorlar 1998 yılı Eylül ayı. Bizim o sırada genel merkezimiz Sıhhiye Mithatpaşa Caddesi'nin başında. Burada "Doğu Perinçek kapıdan çıkacak onu vuracaksınız." diyerek örgütlenmeyi yapıyorlar. Fakat çocuğun anlattığı o sırada diyor ki "Doğu Perinçek tutuklandı.". Hakikaten de o gün tutuklandım orada, onların dediği doğru. Ve bu yüzden suikastı yapamıyorlar ve geri dönüyorlar"