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    • 01.06.2021 12:53
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    ve Türkiye'nin bölgesel hamleleri kimleri rahatsız etti?

    Türkiye, son zamanlarda bir suç örgütü liderinin Türkiye düşmanı odaklarla planlanan bir oyunu sahneye koymasını konuşuyor. Türkiye'yi hedef alan komplolara sarılan muhalefet, iktidarı bir suç örgütü liderinin iftiralarıyla karalamaya çalışıyor. Peki Türkiye’ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden ve neden basıldı? Türkiye’yi mafya üzerinden nasıl dizayn etmek istiyorlar? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına neden ses çıkarmıyor? Milletvekili ve Genel Yayın Yönetmeni Ahaber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.


    Organize suç örgütlerini kullanarak asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef alan küresel güç odaklarının hedefi ne? 'ın ve Türkiye'nin bölgesel hamleleri kimleri neden rahatsız etti? Milletvekili ve Genel Yayın Yönetmeni Ahaber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Biden muhalefeti demeye başladık. İçine düştükleri bu durum beni de üzen konulardan bir tanesi. Muhalefetin elinde hiçbir şey kalmadığı için manipülasyon, algı, yalan operasyonlarla ülke gündemini sürekli değiştirmeye çalışıyorlar! Suç örgütü liderlerinin açıklamalarına bel bağlıyorlar.

    Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel: Muhalefette yalanlara sarılan ve manipülasyon operasyonlarını hızlıca örgütleyebilen siyaset tarzı görüyoruz! Son dönemde bu sayı o kadar çok arttı ki özellikle son dönemde bunu yapmaya başladı. Biz gazetemizde yeni bir köşe açmaya karar verdik 'yalancının mumu' diye bir köşe açacağız. Her hafta haberini yapmaktan yorulduk.

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