

Organize suç örgütlerini kullanarak asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef alan küresel güç odaklarının hedefi ne? Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin bölgesel hamleleri kimleri neden rahatsız etti? AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Ahaber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Biden muhalefeti demeye başladık. İçine düştükleri bu durum beni de üzen konulardan bir tanesi. Muhalefetin elinde hiçbir şey kalmadığı için manipülasyon, algı, yalan operasyonlarla ülke gündemini sürekli değiştirmeye çalışıyorlar! Suç örgütü liderlerinin açıklamalarına bel bağlıyorlar.





Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel: Muhalefette yalanlara sarılan ve manipülasyon operasyonlarını hızlıca örgütleyebilen siyaset tarzı görüyoruz! Son dönemde bu sayı o kadar çok arttı ki özellikle son dönemde Meral Akşener bunu yapmaya başladı. Biz gazetemizde yeni bir köşe açmaya karar verdik 'yalancının mumu' diye bir köşe açacağız. Her hafta haberini yapmaktan yorulduk.