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    • 01.06.2021 13:08
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    Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

    PKK yok oluyor! 8'i daha cehenneme gönderildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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