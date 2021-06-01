Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr