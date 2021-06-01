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    • 01.06.2021 13:21
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    1 kilo tatlıya 392 lira veren İBB yönetimi gençler tarafından protesto edildi

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin () 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti. 1 kilo tatlıya 392 lira veren İBB yönetimi, gençler tarafından protesto edildi. "392 lirayı tatlı tatlı yediler" diyen gençler, vatandaşa baklava dağıttı.

    392 lirayı tatlı tatlı yediler

    Bir grup genç, Meclis Denetim Komisyonu raporuyla ortaya çıkan usulsüzlükleri protesto etmek amacıyla İstanbul Saraçhane'de bir araya geldi.


    Sabah'ın haberine göre İBB yönetimin kilosunu 392 liraya aldığını belirttiği tatlının hangi tatlı olduğunu soran gençler, "392 lirayı tatlı tatlı yediler" pankartı açtı.



    Vatandaşlara baklava da dağıtan gençler, yaptıkları araştırmada kilosu 392 liraya tatlı olmadığını ifade ederek İBB yönetiminin açıklama yapmasını istedi.


    NE OLMUŞTU?
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti.

        KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN TATLININ EN YÜKSEK FİYATI 202 LİRA
        Sabah'ın haberine göre İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2020 tarihinde 1 kilosu 392.70 liraya satın aldığı tatlının satıldığı firmanın Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olduğu öğrenildi.

        Köşkeroğlu Gıda'da satılan tatlının en yüksek fiyatının 202 liraya sarma olduğu öğrenildi.

        KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN BİR KİLO TATLININ FİYATI
        Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin internet sitesinde satışa sunulan tatlıların 1 kilosunun fiyatları şöyle:

        Sarma: 202 lira

        Gelin Bohçası: 200 lira

        Padişah: 200 lira

        Midye: 198 lira

        Havuç Dilimi: 176 lira

        Özel Kare Baklava: 176 lira

        Fıstıklı Burma Kadayıf: 169 lira

        Şöbiyet: 166 lira

        Fıstıklı Dürüm: 164 lira

        Özel Prens Fıstıklı: 164 lira

        Kuru Baklava: 160 lira

        Fıstıklı Baklava: 148 lira

        Cevizli Baklava: 128 lira

        Cevizli Özel Prens: 128 lira

        Cevizli Lüks Burma: 125 lira

        İETT Genel Müdürlüğü'nün 16 ay önce bir kilo tatlıyı Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nde 392.70 liraya nasıl satın aldığının araştırılacağı öğrenildi.

        1 KİLO TATLI İÇİN 392 LİRA: Raporda, İETT Genel Müdürlüğünce, 2020'ye ilişkin Temsil ve Tanıtma Giderleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan bazı alımların piyasa fiyatının üzerinde olduğuna, bazı alımlara ilişkin detay bilgilerin ise faturalarda yer almadığına dikkat çekildi. Buna göre geçen yıl 2 Ocak'ta 1 kilo tatlının 392.70 liraya alındığı bildirildi.

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        392 lirayı tatlı tatlı yediler
        Haberler Güncel 1 kilo tatlıya 392 lira veren İBB yönetimi gençler tarafından protesto edildi