Terken Hatun kimdir, nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Terkan Hatun tarihteki yeri nedir?

TERKEN HATUN HATİCE ŞENDİL KİMDİR?

Hatice Şendil Sağyaşar, ya da bilinen adıyla Hatice Şendil (d. 2 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncu.Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. 2 kız kardeşi vardır.Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3.oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması (Miss Europe) adlı yarışmada 4.oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8.albümünden ''Töre'' adlı şarkıda çekilen klipte oynadı.

Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.2008 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.2010 yılında ''Karadağlar'' dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide ''Gülhayat'' karakterine can verdi.2012 yılında başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.2014 yılında baş rolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı.Şu anda Burak Sağyaşar ile evlidir. 2017 yılında Can adında bir oğlu olmuştur.