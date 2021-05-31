Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2021 17:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 17:25
    ABONE OL

    ? 1 Haziran okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? kararı son dakika!

    ? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. kapsamında kademeli normalleşme süreci devam ederken gözler sonrasında alınacak kararlara çevrildi. Özellikle öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? Sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren okulların son durumu hakkında bugün önemli kararlar alınacak ve okulların ne zaman açılacağı sonrası belli olacak. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran okullar açılıyor mu?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme süreci devam ederken gözler Kabine Toplantısı sonrasında alınacak kararlara çevrildi. Özellikle öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? Sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren okulların son durumu hakkında bugün önemli kararlar alınacak ve okulların ne zaman açılacağı Kabine sonrası belli olacak. İşte merak edilenler...

    1 HAZİRAN'DAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

    Kademeli normalleşme döneminin sonuna yaklaşırken okulların durumu gündemde yer alıyor. Bazı kademelerde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim olacağı belirtilmişti. 1 Haziran sonrası ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 1 Haziran sonrasında okulların durumu ile ilgili açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de duyurulacaktır.

    Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi.

    Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

        1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

        UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

        17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

        Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

        TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ABD sözleri
        Haberler Güncel Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine kararı son dakika!