Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme süreci devam ederken gözler Kabine Toplantısı sonrasında alınacak kararlara çevrildi. Özellikle öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? Sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren okulların son durumu hakkında bugün önemli kararlar alınacak ve okulların ne zaman açılacağı Kabine sonrası belli olacak. İşte merak edilenler...
1 HAZİRAN'DAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Kademeli normalleşme döneminin sonuna yaklaşırken okulların durumu gündemde yer alıyor. Bazı kademelerde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim olacağı belirtilmişti. 1 Haziran sonrası ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 1 Haziran sonrasında okulların durumu ile ilgili açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de duyurulacaktır.
Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi.
Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.