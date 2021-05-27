



Anadolu İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, petrol keşfinin iş dünyasını da heyecanlandırdığını belirtti.

Bu gelişmeyi umut verici bulduklarını anlatan Nasıranlı, "Bu, ileri ki dönemde ciddi manada ekonomimizi de etkileyecek bir haber. Bundan sonraki çalışmalarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer altı zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılması konusunda da bize heyecan vermekte. Aynı zamanda umudumuzu da artırmakta." diye konuştu.

Nasıranlı bölgede geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Terör olaylarının asıl hedefinin yer altı zenginlik kaynaklarımız olduğunu üzeri petrol yok denilip kapatılan, arama yapılmayan kuyulardan petrol çıkması gösteriyor. Orta Doğu'daki bütün uluslararası güçlerin asıl amacı zenginlik kaynaklarımızı kendilerine aktarmaya yönelik. Suriye'deki petrolün hemen hemen tamamı bu güçlere gidiyor. Suriye halkı bundan faydalanamıyor. Irak'ta da hakeza. Çocukluğumda Karacadağ bölgesinde çalışmalar yapıldığını hatırlıyorum. Ancak çalışmalar sonucu buralarda petrol bulunamadı diye raporlar sunuldu. Yer altı zenginlik kaynaklarımız kendilerinde tespitlidir. Bugün bunu anlıyoruz. Herkesin bu konuda daha duyarlı hareket etmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın bugünkü müjdesi bizi ileriye yönelik umutlandırmış oldu."