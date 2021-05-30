Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zorlu ve engellerle dolu olan 18 yıllık kesintisiz iktidarı süresince sayısız hizmetle tanıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından bir görselle yapılanları özetledi.

Altun paylaştığı görseli şöyle yorumladı;

"Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam."