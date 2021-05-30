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    • 30.05.2021 22:16
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    İletişim Başkanı Başkan Erdoğan'ı anlattı: Tek bir kare yetiyor

    İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın nasıl çalıştığını anlatan bir görsel paylaştı. Dikkate değer fotoğrafta Erdoğan'ın hizmet anlayışı görüldü. in detayları...

    Tek bir kare Erdoğan'ı anlatıyor

    Türkiye, Başkan 'ın zorlu ve engellerle dolu olan 18 yıllık kesintisiz iktidarı süresince sayısız hizmetle tanıştı. İletişim Başkanı ise hesabından bir görselle yapılanları özetledi.

    Altun paylaştığı görseli şöyle yorumladı;

    "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam."

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