



İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK

Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip.



Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olan kulenin, betonarme yapısının yüksekliği 221, çelik anten yüksekliği 168 metre.



Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kule 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edildi.