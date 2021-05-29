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    • 29.05.2021 19:04
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    Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum

    Başkan , hesabından yaptığı paylaşımda "emizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün hizmete açılan Çamlıca Kulesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



    Erdoğan, "Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, televizyon, radyo ve medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak olan Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;



        ÇAMLICA KULESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

        Kulenin yapımına 2017 yılında başlandı.


        221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılan kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunuyor.



        Elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla önce test yayınları yapılan kule, bir süre önce 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet vermeye başladı.

        ESKİ ANTENLER SÖKÜLDÜ
        Kulenin yapımıyla birlikte görüntü kirliliğine neden olan antenler de tek tek söküldü.

        Görüntülerde kulenin eksik olan giriş bölümünündeki betonarme ve peysaj çalışmalarının tamamlandığı görülüyor.



        İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK
        Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip.

        Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olan kulenin, betonarme yapısının yüksekliği 221, çelik anten yüksekliği 168 metre.

        Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kule 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edildi.



            Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmakta.

            Kulede, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirildi. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve cafe katları yer alıyor.
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