Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün hizmete açılan Çamlıca Kulesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, televizyon, radyo ve medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak olan Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, televizyon, radyo ve medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak olan Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/v3cV3oMksl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2021