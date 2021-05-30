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    • 30.05.2021 09:14
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    CHP'li belediyeden 'salya' yalanı: temizlenlendi sahiplendi!

    'nde görülen salya kirliliği ile ilgili Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kıyıdaki salyalar temizlendi. Ancak CHP’li Belediye Başkanı temizliği Büyükşehir Belediye'ne mal etmeye kalktı. Mudanya'daki çalışmaları yakından takip edenler, maz'ın yaratmaya çalıştığı algıya inanmadı.

    Sabah
    CHP'li belediyeden 'salya' yalanı: İBB sahiplendi!

    Bir süredir Marmara denizi kıyılarında görülen salya kirliliği ile ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya sahillerinde temizlik çalışmaları yürüttü. Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise günler sonra İBB'den yardım isteyip, sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik yapılmış gibi algı yaptı. Marmara Denizinin neredeyse tüm kıyılarında görülen ve halk arasında salya olarak bilinen ALG patlaması, Bursa sahillerini de vurmuştu.

    Balıkçıları etkileyen kirlilik ile ilgili düğmeye basan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya sahiline konuşlandırdığı özel bir araç ile günler süren salya temizliği yaptı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir algı operasyonu başlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinden araç istedi.



    TEMİZLİK BİTTİ İBB GELDİ

    Bursa Büyükşehir Belediyesine ait BURULAŞ'a bağlı temizlik aracı Mudanya sahillerini adeta pırıl pırıl yapmasına rağmen, halkın gözünü boyamak ve yanıltmak için İBB'den yardım isteyen Türkyılmaz, gönderilen araca temiz sahilde göstermelik çalışması yaptırarak Mudanya sahillerini İBB temizledi algısı yaratmaya çalıştı.



        VATANDAŞI KANDIRAMADI

        Mudanya'daki proje ve çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, Hayri Türkyılmaz'ın özellikle sosyal medya hesaplarını kullanarak yaratmaya çalıştığı algıya inanmadı.

        Seçim döneminde Mudanyalılara vaat üstüne vaat veren Türkyılmaz, yalan siyaseti yine tutmadı.
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        CHP'li belediyeden 'salya' yalanı: İBB sahiplendi!
        Haberler Güncel CHP'li belediyeden 'salya' yalanı: Bursa temizlenlendi İBB sahiplendi!