Bir süredir Marmara denizi kıyılarında görülen salya kirliliği ile ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya sahillerinde temizlik çalışmaları yürüttü. Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise günler sonra İBB'den yardım isteyip, sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik yapılmış gibi algı yaptı. Marmara Denizinin neredeyse tüm kıyılarında görülen ve halk arasında salya olarak bilinen ALG patlaması, Bursa sahillerini de vurmuştu.