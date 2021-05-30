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    SON DAKİKA: 'nda zincirleme kaza: 20'den fazla araç birbirine girdi

    Son dakika haberi! Kocaeli kesiminde kontrolden çıkan tırın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve tırların da içinde olduğu 20'den fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada istikameti trafiğe kapandı.

    İHA


    İzmit'te, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilmesinin ardından yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

    Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan tırın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve tırların da içinde olduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

    Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

        Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi. Bir tır sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

            Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.



            Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.



            Kaza sonrasında, kazaya karışan araçların taşıdığı ve viyadükten düşerek yola saçılan malzemeleri polis ekipleri topladı.



                Öte yandan feci kaza ve oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20'den fazla araç birbirine girdi