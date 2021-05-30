İzmit'te, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilmesinin ardından yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan tırın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve tırların da içinde olduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.