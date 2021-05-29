



İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcında yazan o dua;

"Bismillahirrahmanirrahim

Hak dinin bağlarını parıltılı ve açık harfli ayetlerle ve keskin ve parlak kılıçlarla güçlendiren yüce Allah'a hamd olsun. Salat ve selam, en güzel fasih sözlerle vasfedilen Hazret-i Muhammed ve ehli beytine olsun.



Allah'ım! Din'in erkanlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve mücahitlerin sultanı, Cihad için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murad Han'ın oğlu Mehmed Han'a güç kuvvet ver ve kılıcının kınını Şeriat düşmanlarının boynunda, kaleminin mürekkebini de alemlerin rabbinin inayetinde eyle.