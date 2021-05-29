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    • Güncel
    • 30.05.2021 06:40
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    • 30.05.2021 06:46
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    | harita yayınlayarak uyardı! Yağışlar Türkiye'yi etkisi altına alacak! 30 Mayıs - 3 Haziran

    tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer aldı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'de bulunan bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Pazartesi ve salı günü ise yağışların Türkiye genelinde etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel ...

    Meteoroloji haritayla uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı ve az bulutlu, Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (30-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün(Cumartesi) öğleden sonra Ordu ve Giresun il geneli ile Sivas'ın kuzeybatısı (Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar, Gölova) ve Tokat'ın kuzeybatısında (Erbaa, Niksar, Başçiftlik, Reşadiye, Almus) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE 17°C, 28°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL 16°C, 25°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ 14°C, 25°C
        Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ 14°C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

        A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR 20°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MANİSA 17°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA 13°C, 29°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Batısı az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Toroslar'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

        ADANA 18°C, 31°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 21°C, 26°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY 19°C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA 10°C, 25°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 11°C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA 12°C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS 8°C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu kuzey çevreleri yerel sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin, gece saatlerinde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 8°C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 10°C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP 16°C, 22°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 15°C, 21°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BAYBURT 10°C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN 15°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT 11°C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON 15°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu Erzincan, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM 8°C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            IĞDIR 15°C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS 7°C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

            VAN 8°C, 26°C
            Az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN 19°C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DİYARBAKIR 13°C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 16°C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT 18°C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                30 MAYIS 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                31 MAYIS 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı! Yağışlar Türkiye'yi etkisi altına alacak! 30 Mayıs - 3 Haziran