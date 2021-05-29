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    • 29.05.2021 18:34
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    'u fetheden Sultan Mehmed Han'ın kutlu zaferi 568. yılında Kur'an-ı Kerim ve mevlitlerle anıldı

    Hz.Muhammed'in (s.a.v) övgüsüne mazhar olarak 'u fetheden Sultan Mehmed Han'ın kutlu Feth-i Mübin'i 568. yılında Kur'an-ı Kerim ve mevlitlerle anıldı. Programda İstanbul'u fetheden ve dönemin şehit ve gazileriyle tüm şehitler için dualar okundu.

    AA
    Feth-i Mübin, Kur'an-ı Kerim ve mevlitlerle anıldı

    Valiliğince ikindi namazı öncesinde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi , Belediye Başkanı , Belediye Başkanı , mevlithanlar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

    TÜM ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU
    Programda İstanbul'u fetheden ve dönemin şehit ve gazileriyle tüm şehitler için dualar okundu.

    Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden vatandaşlar, dualarla programa eşlik etti.

    Program ikindi namazının ardından sona erdi.

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    Haberler Güncel İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han'ın kutlu zaferi 568. yılında Kur'an-ı Kerim ve mevlitlerle anıldı