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    • 29.05.2021 00:01
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    Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Engelli vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi. Koca açıklamasında "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    Aşılamada yeni dönem

    'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor.

    Sağlık Bakanı , engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    EVLERDE AŞILAMA
    Koca'nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli vatandaşların evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.

    Görüntülerde aşı yapılan engelli vatandaşlardan biri doktorun kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler." dedi.

    Başka bir vatandaş ise engellilerin aşılanmasında öncelik olacağını haberlerden öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Eve gelineceğini hiç düşünmemiştim, bilmiyordum. Doktor hanım arayınca sevindim." ifadelerini kullandı.

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