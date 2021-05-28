Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi hangi tarihte başlayacak? Zorunlu mu olacak, hangi sınıfları kapsayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrilmişti ve konuya dair açıklama geldi. 2021 yılı eğitimi koronavirüsten dolayı online gerçekleşirken telafi eğitiminin nasıl olacağı merak konusu. İşte detaylar…
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için "gönüllülük" esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
TELAFİ EĞİTİM NEDİR?
Haziranda başlayacak telafi eğitimin nasıl olacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, 2020 yılının Nisan ayında yapılan telafi eğitimi şu şekilde olmuştu:Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.