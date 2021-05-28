Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2021 01:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2021 01:31
    ABONE OL

    ? hangi tarihte başlayacak? Zorunlu mu olacak, ?

    Gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan biri ? Oluyor ve ayrıntılar için yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi ve milyonlarca öğrenciyle velisi ayrıntıları sorgular oldu. Peki hangi tarihte başlayacak? Zorunlu mu olacak, ? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan telafi eğitimi ile ilgili duyurunun detayları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Telafi eğitimi ne zaman 2021?

    Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi hangi tarihte başlayacak? Zorunlu mu olacak, hangi sınıfları kapsayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrilmişti ve konuya dair açıklama geldi. 2021 yılı eğitimi koronavirüsten dolayı online gerçekleşirken telafi eğitiminin nasıl olacağı merak konusu. İşte detaylar…

    TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için "gönüllülük" esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

    TELAFİ EĞİTİM NEDİR?

    Haziranda başlayacak telafi eğitimin nasıl olacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, 2020 yılının Nisan ayında yapılan telafi eğitimi şu şekilde olmuştu:Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

        İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nden SİHA'larımıza övgü
        Haberler Güncel Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi hangi tarihte başlayacak? Zorunlu mu olacak, hangi sınıfları kapsayacak?