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    • 28.05.2021 12:34
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    SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: 4 PKK'lı terörist sınırda yakalandı

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "'nın Ceylanpınar ve 'in Kızıltepe ilçelerinde, sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı." açıklamasında bulundu.

    AA
    Bakanlık açıkladı! Sınırda yakalandılar

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla 'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, yakalananlardan ikisinin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: 4 PKK'lı terörist sınırda yakalandı