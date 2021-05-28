Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taksim Camii'nin açılışı öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, Taksim Camii'nin fotoğrafının olduğu görselle birlikte yaptığı paylaşımda, "Hayırlı Cumalar..." ifadelerine yer verdi.
TARİHİ AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
Ayrıca belediye ekipleri açılış günü vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan dağıtacak. Taksim Camiini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılış öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi.
9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.