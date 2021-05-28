Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanın kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına ses etme duyulursa beni öldürürler. Bunu üzerine AFAD ekibinden kişi ses etmiyor. Biz Leyla'nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz" dedi.