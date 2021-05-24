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Taksim Camii cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor! Dikkat çeken "Selçuklu" detayı

Taksim'de yapılan camide artık sona gelindi, milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği gün geldi çattı. Caminin cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Camideki son durum kameralara yansıdı. Caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi.

24.05.2021 13:17 - Son Güncelleme: 24.05.2021 13:19
Taksim Camii cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor! Dikkat çeken Selçuklu detayı

Taksim'de yapılan caminin cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Camideki son durum kameralara yansıdı.

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Taksim Camii cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor! Dikkat çeken Selçuklu detayı

Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan cami bu cuma ibadete açılıyor.

Taksim Camii cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor! Dikkat çeken Selçuklu detayı

Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Taksim Camii cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor! Dikkat çeken Selçuklu detayı

Camideki son durum havadan ve yerden görüntülendi.

Taksim Camii cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor! Dikkat çeken Selçuklu detayı

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor.