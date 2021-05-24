Taksim Camii cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor! Dikkat çeken "Selçuklu" detayı
Taksim'de yapılan camide artık sona gelindi, milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği gün geldi çattı. Caminin cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Camideki son durum kameralara yansıdı. Caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi.
24.05.2021 13:17
- Son Güncelleme: 24.05.2021 13:19