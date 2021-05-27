SON DAKİKA: Teröre Pençe darbesi: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!
Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/N1IM6Yf0Gx
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
MARDİN'DE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT SIĞINAKLARDA PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.