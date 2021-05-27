SON DAKİKA: Teröre Pençe darbesi: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi





Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!

Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!



Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/N1IM6Yf0Gx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.