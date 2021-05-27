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    • 27.05.2021 12:38
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    SON DAKİKA: Teröre Pençe darbesi: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

    AA

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!

    Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.




    MARDİN'DE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT SIĞINAKLARDA PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
    Mardin'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında kırsalda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Operasyonu" düzenlendi.

        Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 noktada taşların arasına gizlenmiş sığınaklarda yapılan aramada, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

        Sığınaklarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı. Diğer malzemeler ile sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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