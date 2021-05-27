253.431 araç kontrol edildi, 16.646 araca idari para cezası uygulandı, 1.084 araç trafikten men edildi. 88 aranan araç yakalandı, 39.789 işyeri denetlendi, kapalı olması gerektiği halde açık olan 18, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 2 ve diğer idari yaptırımlardan 17 olmak üzere toplam 37 işyerine idari, 22 işyerine ise adli işlem yapıldı.