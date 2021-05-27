Ülke genelinde 13.456 karma ekip, 228 dedektör köpek ve 59.595 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 533.821 şahıs kontrol edildi, 767 aranan şahıs yakalandı, 132 şahıs gözaltına alındı.
Sosyal mesafe kuralını ihlalden 503 şahsa idari ve 269 şahsa adli olmak üzere toplam 772 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.
253.431 araç kontrol edildi, 16.646 araca idari para cezası uygulandı, 1.084 araç trafikten men edildi. 88 aranan araç yakalandı, 39.789 işyeri denetlendi, kapalı olması gerektiği halde açık olan 18, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 2 ve diğer idari yaptırımlardan 17 olmak üzere toplam 37 işyerine idari, 22 işyerine ise adli işlem yapıldı.