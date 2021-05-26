Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.05.2021 07:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 07:47
    ABONE OL

    PKK'lı terörist hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı: Ramazan Aslan 6 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi

    'de 8 Mayıs'ta öldürülen PKK'lı terörist Ramazan Aslan, 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili çıktı. Teröristin kimliği, DNA testiyle tespit edildi.

    Hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı

    Mardin'de 8 Mayıs'ta öldürülen Ramazan Aslan adlı PKK'lı teröristin, Nusaybin'deki çukur ve hendek olaylarında 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili olduğu ortaya çıktı.



    6 TERÖRİSTLE BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Güvenlik güçlerinin uzun zamandan beri peşinde olduğu Ramazan Aslan, 'Yiğitler' adıyla bilinen Mardin Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı timlerin düzenlediği SİHA destekli operasyonda, 6 teröristle birlikte ölü ele geçirildi. Teröristin kimliği, DNA testiyle tespit edildi.



    Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısının önlendiğini, bir PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



        Açıklamada şunlar kaydedildi: "Üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.

        Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."




        İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ
        Sabah'ın haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan'da ise 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



        Avaşin- Basyan'da tespit edilen 4 terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu"         denildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bağ-Kur'luya fırsat çok
        Haberler Güncel PKK'lı terörist hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı: Ramazan Aslan 6 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi