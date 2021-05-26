PKK'lı terörist hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı: Ramazan Aslan 6 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi

Mardin'de 8 Mayıs'ta öldürülen Ramazan Aslan adlı PKK'lı teröristin, Nusaybin'deki çukur ve hendek olaylarında 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili olduğu ortaya çıktı.
6 TERÖRİSTLE BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik güçlerinin uzun zamandan beri peşinde olduğu Ramazan Aslan, 'Yiğitler' adıyla bilinen Mardin Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı timlerin düzenlediği SİHA destekli operasyonda, 6 teröristle birlikte ölü ele geçirildi. Teröristin kimliği, DNA testiyle tespit edildi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısının önlendiğini, bir PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.