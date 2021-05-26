PKK'lı terörist hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı: Ramazan Aslan 6 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi





Avaşin- Basyan'da tespit edilen 4 terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu" denildi.

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