Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sinsi operasyonları akamete uğratacağız





SEÇİM HAZİRAN 2023'TE

Başkan Erdoğan muhalefete seslendi: "Ortada makul hiç bir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını söylememize rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları malumdur. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.



CHP İŞGAL ALTINDA

Erdoğan, "CHP Genel Merkezi, tacizcilerin, tecavüzcülerin, hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarının işgali altındadır. Milleti İttifakı adı altında CHP ile yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır" dedi.



RİZE DERSİ!

Başkan Erdoğan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Rize'de karşılaştığı protestoyla ilgili "Rize uşağına hakaret edip Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacağı budur. Gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin adabını gösterir" dedi.