Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sinsi operasyonları akamete uğratacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik oyunlara dikkat çekti. Herkese mesaj gönderdi:
Şimdiye kadar şahsım, partim ve çalışma arkadaşlarım üzerinden Türkiye'ye yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik.
Bu sinsi operasyonu akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle, kimin suç çeteleri ile yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü memleketimiz görüyor.
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkedeki huzur ikliminden duyulan rahatsızlık var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaası gayretimizden duyulan rahatsızlık var...
İçişleri Bakanımız'ın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir.
Suç örgütleri mensuplarını kullanarak, yalanları ve iftiralarıyla ülkemiz kamuoyunu esir olmaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik, bugün de vermeyeceğiz.
Buradan sesleniyorum Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz.
SEÇİM HAZİRAN 2023'TE
Başkan Erdoğan muhalefete seslendi: "Ortada makul hiç bir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını söylememize rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları malumdur. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.
CHP İŞGAL ALTINDA
Erdoğan, "CHP Genel Merkezi, tacizcilerin, tecavüzcülerin, hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarının işgali altındadır. Milleti İttifakı adı altında CHP ile yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır" dedi.
RİZE DERSİ!
Başkan Erdoğan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Rize'de karşılaştığı protestoyla ilgili "Rize uşağına hakaret edip Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacağı budur. Gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin adabını gösterir" dedi.
BIDEN İLE GÖRÜŞME YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ OLACAK
Başkan Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile konuştu. Erdoğan, "Dünyada ekonomiler dururken biz yatırımlarımızı sürdürdük. Biden ile görüşme yeni dönemin habercisi olacak. Doğrudan yatırımları yüzde 50 artırmak istiyoruz" dedi.