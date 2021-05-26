MHP lideri Devlet Bahçeli "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir" diye konuştu.





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün de AK Parti grubunda Başkan Erdoğan'ın, video operasyonlarının hedefi konusunda bir perspektif vermesi bekleniyor.



Erdoğan daha önce, "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" demişti.

SOYLU: TÜRKİYE BİR OPERASYONA TABİ TUTULUYOR

Katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Bir organize suç şüphelisinin, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devlete laf ediyor, Türkiye'ye güya kendi adına vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Burada hedef Türkiye. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor" dedi.