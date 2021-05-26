Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.05.2021 09:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 10:10
    ABONE OL

    Grup Toplantısı'nda hangi mesajları verecek?

    Başkan , bugün TBMM Grup Toplantısı'na katılacak ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. lideri , dünkü grup toplantısında son zamanlarda sahneye konulan operasyonların hedefinin olduğunu ifade etti. Peki yaşanan gelişmeler ve Bahçeli'nin açıklaması sonrası Başkan Erdoğan hangi mesajı verecek?

    Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

    lideri "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir" diye konuştu.

    ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
    Bugün de grubunda 'ın, video operasyonlarının hedefi konusunda bir perspektif vermesi bekleniyor.


    Erdoğan daha önce, "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" demişti.

    SOYLU: TÜRKİYE BİR OPERASYONA TABİ TUTULUYOR
    Katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Bir organize suç şüphelisinin, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devlete laf ediyor, Türkiye'ye güya kendi adına vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Burada hedef Türkiye. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüs bitmeden akrabası geldi!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda hangi mesajları verecek?