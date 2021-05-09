RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun, "Bu yıl içinde SİDA'yı atışlara hazır hale getireceğimizin sözünü vermiştik, bunu gerçekleştiriyoruz. Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun" dedi.

09.05.2021 18:06 - Son Güncelleme: 09.05.2021 18:14
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, AA ekibi tarafından görüntülendi.

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Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde

Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde

TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl üretim faaliyetlerine başladıklarını, prototipi tamamlayarak denize indirdiklerini ve yoğun test faaliyetlerine tabi tuttuklarını söyledi.