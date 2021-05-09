Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde
Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun, "Bu yıl içinde SİDA'yı atışlara hazır hale getireceğimizin sözünü vermiştik, bunu gerçekleştiriyoruz. Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun" dedi.
09.05.2021 18:06
- Son Güncelleme: 09.05.2021 18:14
ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, AA ekibi tarafından görüntülendi.
Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.