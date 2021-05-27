Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2021 10:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 11:02
    ABONE OL

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan lerle ağız birliği yapanlara tepki: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, lerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur.

    Kuklacıları çok iyi tanıyoruz

    Bakan Varank, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir." dedi.

    ENERJİDE BÜYÜK ATILIMLAR
    Bakan Varank, "Bugün ülkemiz nükleer enerji alanında büyük atılımlar içerisinde. Bu çerçevede Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Enstitümüz arasında geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzalandı. TSE bu protokollerle, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden bugüne kadar edindiği tecrübeyi nükleer alana aktaracak. Böylelikle ülkemiz, nükleer enerji alanında da yetişmiş insan kaynağı ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerine sahip olacak." açıklamasında bulundu.

    CEP TELEFONU YENİLEME MERKEZLERİ
    Bakan Varank, "TSE, her gün büyüyen ikinci el cep telefonu sektöründe de önemli bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı." şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Taksim'e yapılan cami yarın açılıyor
    Haberler Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çetelerle ağız birliği yapanlara tepki: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz