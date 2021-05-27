Bakan Varank, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir." dedi.



ENERJİDE BÜYÜK ATILIMLAR

Bakan Varank, "Bugün ülkemiz nükleer enerji alanında büyük atılımlar içerisinde. Bu çerçevede Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Enstitümüz arasında geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzalandı. TSE bu protokollerle, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden bugüne kadar edindiği tecrübeyi nükleer alana aktaracak. Böylelikle ülkemiz, nükleer enerji alanında da yetişmiş insan kaynağı ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerine sahip olacak." açıklamasında bulundu.

CEP TELEFONU YENİLEME MERKEZLERİ

Bakan Varank, "TSE, her gün büyüyen ikinci el cep telefonu sektöründe de önemli bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı." şeklinde konuştu.