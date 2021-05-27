İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde sosyal medyada yayılan suç örgütü elebaşısının iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." dedi.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin."
"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor."
"Terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır."
"Bana 'suç örgütü, suç çetesini kolladınız' diyemezsiniz."
"Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik."