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    • 27.05.2021 18:39
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temizlik malzemelerinden biri olan ve gün içerisinde sıklıkla bahsedilen kelimesinin doğru yazılışını merak edenler Türk Dil Kurumu TDK’yı ziyaret ediyor ve ondan sonra cümle içerisinde kullanmak istiyor. Peki ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Arap sabunu nasıl yazılır?

    Arap sabunu nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre Arap sabunu bitişik mi ayrı mı yazılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk Dil Kurumu TDK sözlüğünde pek çok kelimenin doğru yazılışına yer veriliyor. Dijital ve basılı yayımlarda kullanmak isteyenler sıklıkla TDK'yı ziyaret ediyor ve arap sabunu kelimesinin cümle içerisinde nasıl yazıldığını araştırıyor. İşte yanıtı…

    TDK'YA GÖRE ARAP SABUNU NASIL YAZILIR?

    Doğru yazımı:

    arapsabunu (Yanlış kullanım)
    arap sabunu ✓ (Doğru kullanım)
    Cümle içinde örnek kullanım:

    Halıları temizlemek için arap sabunu kullanıyorum.

    c. Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler:

    alçı taşı, bileği taşı, çakmak taşı, Hacıbektaş taşı, kireç taşı, lüle taşı, Oltu taşı, sünger taşı, yılan taşı; buzul taş, damla taş, dikili taş, kayağan taş, yaprak taş vb.

    arap sabunu, el sabunu; kahve değirmeni, yel değirmeni; kahve dolabı, su dolabı; müzik odası, oturma odası; duvar saati, kol saati; duvar takvimi, masa takvimi; kriz masası, yemek masası; itfaiye aracı, kurtarma aracı; masa örtüsü, yatak örtüsü; el kitabı, okuma kitabı; Frenk gömleği, İngiliz anahtarı, İngiliz sicimi; alt geçit, tüp geçit, üst geçit; çekme demir, çekme kat, dolma kalem, dönme dolap, kesme kaya, toplu iğne, vurmalı çalgılar, vurmalı sazlar, yapma çiçek vb.

    afyon ruhu, katran ruhu, lokman ruhu, nane ruhu, tuz ruhu vb.
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    Haberler Güncel Arap sabunu nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre Arap sabunu bitişik mi ayrı mı yazılıyor?