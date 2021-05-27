Arap sabunu nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre Arap sabunu bitişik mi ayrı mı yazılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk Dil Kurumu TDK sözlüğünde pek çok kelimenin doğru yazılışına yer veriliyor. Dijital ve basılı yayımlarda kullanmak isteyenler sıklıkla TDK'yı ziyaret ediyor ve arap sabunu kelimesinin cümle içerisinde nasıl yazıldığını araştırıyor. İşte yanıtı…