





MSB'den yapılan açıklamada; "Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.



İşte o paylaşım;

1⃣ Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi.https://t.co/YPujQhCPUW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021