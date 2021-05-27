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    • 27.05.2021 18:21
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    'ndan ile icra edilen toplantıya ilişkin açıklama

    'ndan ile yapılan 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada "Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının ’da icra edilmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    Yunanistan ile 'Güven Artırıcı Önlemler' toplantısı

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın icra edildiğini bildirdi.



    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı.




    MSB'den yapılan açıklamada; "Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

    İşte o paylaşım;
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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan ile icra edilen toplantıya ilişkin açıklama