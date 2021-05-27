2021 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? MEB son dakika LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

LGS son dakika sınav giriş belgesi açıklandı mı? LGS MEB son dakika duyuruları öğrenciler tarafındna sorgulanıyor. LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş belgesi ise erişime açılıyor. Peki LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 LGS ile ilgili merak edilen detaylar!
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş belgesi bugünden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş belgeleri bugün yayımlanacak.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
6 Haziran'da gerçekleştirilecek, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava ilişkin fotoğraflı sınav giriş belgesi bugünden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.
Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İki oturum halinde uygulanacak sınavda öğrencilere toplam 90 soru yöneltilecek.