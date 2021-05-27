Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2021 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 10:39
    ABONE OL

    2021 açıklandı mı? nasıl öğrenilir?

    ! sınav giriş belgesi açıklandı mı? Milyonlarca ortaokul öğrencisinin merakla beklediği haber geldi. LGS sınav giriş belgesinin 27 Mayıs itibariyle açıklanacağı duyuruldu. Peki nasıl öğrenilir? İşte gelişmelerinin detayları!

    takvim.com.tr
    2021 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? MEB son dakika LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    LGS son dakika sınav giriş belgesi açıklandı mı? LGS MEB son dakika duyuruları öğrenciler tarafındna sorgulanıyor. LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş belgesi ise erişime açılıyor. Peki LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 LGS ile ilgili merak edilen detaylar!

    LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

    2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş belgesi bugünden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş belgeleri bugün yayımlanacak.

    LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    6 Haziran'da gerçekleştirilecek, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava ilişkin fotoğraflı sınav giriş belgesi bugünden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

    Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İki oturum halinde uygulanacak sınavda öğrencilere toplam 90 soru yöneltilecek.

        Birinci oturumda 8'inci sınıf Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak.

        Sınav sonuçları, 30 Haziran'da bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

        Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar sınava girebilecek.

        LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İTİRAZ HAKKI VAR MI?

        e Okul sistemine giriş yapabilmek için "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresi üzerinden ister e Okul Yönetimi Bİlgi Sistemi Girişi ister Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi yapabilirsiniz.

        Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

        Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

        Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

            Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

            Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.
            Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bilgisayarından talimat mesajı çıktı!
            Haberler Güncel 2021 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? MEB son dakika LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?