Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti ancak bıraktığı derin yara hâlâ kapanmadı. Darbeciler, bir yandan Türkiye'yi kendi seçilmiş başbakanını idam eden bir ülke konumuna düşürürken bir yandan da geride gözü yaşlı gönlü yaslı aileler bıraktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali 27 Mayıs darbesininin arka planında yaşananlarla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
ÇOCUKLUĞUM BÜYÜKBABAMLA GEÇTİ
Ben doğduktan kısa bir süre sonra büyükbabam Celal Bayar, Cumhurbaşkanı oldu. Çocukluğum 1960 yılına kadar Çankaya Köşkü'nde geçti. Yassıada ve Kayseri cezaevleri sürecinden sonra Çiftehavuzlar'daki evimizde birlikteydik. Ömrümün önemli kısmı birlikte geçti.
DARBEYİ HİSSEDİYORDU
Büyükbabam 27 Mayıs darbesinin ayak seslerinden mutlaka haberdardı. Kendisine ulaşan istihbarat bilgileri, bir merkezden tertiplenen nümayişler, Harp Okulu öğrencilerinin Ankara'da gösteri yürüyüşü -tabii bu yürüyüş Harp Okulu komutanının emriyle oluyor-... Büyükbabam, Osmanlı döneminin son yıllarından itibaren siyasetin içinde bulunmuş, pek çok olaya şahit bir insan. Hem deneyimi, hem sezgileri güçlü.
TANK SESLERİYLE UYANDIM
Ben 10 yaşındaydım. Çankaya Köşkü'ndeydim. Çankaya yokuşundan yukarı çıkan tank sesleriyle uyandım. Büyükbabam Celal Bayar'ı almaya gelmişlerdi. Götürmeye gelenlerle karşı karşıya gelince silahını çıkarıyor. "Milli iradeyle geldim, milli iradeyle giderim, siz kim oluyorsunuz?" dedikten sonra silahını kendisini almaya gelenlere çeviriyor. İçinden bir ses "Katil olma" diyor.