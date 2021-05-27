



EV HAPSİNE ALINDIK

Darbeden birkaç gün sonra anneannem, annem ve üç kız kardeş İzmir'de ev hapsine alındık. Evin etrafında bir manga silahlı asker nöbet tutuyordu. Mektuplarımızı zarfı kapatmadan açık olarak verirdik, kontrolden geçtikten sonra postalanırdı. Bize gelen mektuplar da açılmış ve sansürden geçmiş olarak bize verilirdi. Dışarı çıkmamız yasaktı, ziyaretçi yasaktı. Yassıada mahkemeleri başladığında İstanbul'a gelmek için başvuruda bulunduk. İstanbul'a döndük ama evimiz mühürlenmişti ve bir akrabamızın evinde kaldık.

ANNEANNEMİN KALBİ DAYANMADI

Yassıada mahkemeleri başlamıştı. Radyoda her akşam Yassıada saati programında Yassıada'dakileri küçük düşürmek için bir program yayınlanıyordu. Darbe marşı çalınıyordu.

Nihayet kendi evimize girebilmiştik ama takip altındaydık. İdam kararları okunduktan sonra avukatımız haberi anneanneme vermek için eve geldi. "Maalesef haber iyi değil, idama hükmettiler" dedi. Anneannem büyük tevekkülle "Teşekkür ederim Gültekin Bey" dedi ve dua etmek üzere odasına çekildi.



Anneannemin kalbi fazla dayanmadı. Büyükbabamı Kayseri'de ziyarete giderken trende vefat etti. Cenazesi Ankara'dan kalktı. O güne kadar bir kadın için en kalabalık cenazeydi. Sevenleri çoktu ama cenaze darbeye karşı ilk toplu hareketti.



MAHKEMELER DÜZMECEYDİ

Yassıada mahkemeleri hukuk dışı düzmece bir gösteriydi. Kararlar önceden verilmişti. Darbecilere akıl veren profesörler, Demokrat Partililerin vahim suçlarla hüküm giymeleri gerektiğini, aksi takdirde darbecilerin isyan suçundan suçlu duruma düşeceğini söylemişler. Mahkeme heyeti de Milli Birlik Komitesi'nin güdümünde çalışacak kimselerden oluştu. Yassıada mahkemesi, darbeyi meşru göstermek için tasarlanmış bir senaryodur.