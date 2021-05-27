Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2021 08:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 08:19
    ABONE OL

    Bursa'da metruk binalara 'korona' baskını 11 kişiye 34 bin 500 TL ceza

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama başladıktan sonra metruk binalarda toplanan kişilere yönelik düzenlenen uygulamada 11 kişi yakalandı. Burada yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu içme aparatı ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

    Metruk binalara 'korona' baskını!

    İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şubelerde görev yapan 100 personelin katılımıyla koronavirüs önlemleri kapsamında metruk binalarda toplanan kişilere karşı uygulama yapıldı.

    İlçe genelinde tespit edilen 16 metruk binaya eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Burada yapılan aramalarda uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirilirken, toplam 11 kişi yakalandı.

    Gözaltına alınan 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

    Emniyet yetkilileri bu tür mekanlarda toplanıp çevreyi rahatsız eden, aynı zamanda koronavirüs önlemlerini hiçe sayan kişilere karşı çalışmaların devam edeceğini belirtti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
    Haberler Güncel Bursa'da metruk binalara 'korona' baskını 11 kişiye 34 bin 500 TL ceza