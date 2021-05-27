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    • 27.05.2021 10:32
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    • 27.05.2021 10:32
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    AK Parti Sözcüsü 'ten "27 Mayıs" mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı

    Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü , "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı sidir." ifadelerini kullandı.

    Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı

    Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

    "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."

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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı