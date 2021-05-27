Başına 500 bin lira ödül konulan gri listedeki PKK'lı terörist işte böyle öldürüldü! Operasyonun detayları ortaya çıktı

HASTANEDEN ÇIKINCA ADIM ADIM İZLENDİLER

İkisi yaralı, ikisi de farklı sağlık sorunları yaşayan dört teröristin 3 Mayıs günü köylü kılığına girip Gara Dağından Çemrebotki Köyüne sivil kıyafetlerle geldikleri, buradan da sivil araçlarla Duhok'a gittikleri belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, MİT'in yerel saha istihbaratıyla adım adım izlediği dört teröristin tedavi olmak için Duhok'taki Özel bir hastaneye Irak vatandaşı gibi farklı kimlikle kayıt yaptırarak yatış yaptıkları tespit edildi.