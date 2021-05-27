Başına 500 bin lira ödül konulan gri listedeki PKK'lı terörist işte böyle öldürüldü! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarında ikisi üst düzey 4 teröristin öldürüldüğü nefes kesen nokta operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın görüntüleriyle birlikte öldürüldüğünü duyurduğu 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan Zagros Glort kod adlı Selahattin Dede olduğu öğrenildi.
Diğer teröristlerin de kimlikleri belli oldu: Gara Dağı Meyroke Kampı lojistik sorumlusu Dilgeş kod adlı Mehmet Emin Alkaş, Gara Dağı cephane ve mühimmat sorumlusu Şoreş kod adlı Anter Fırat ile İran uyruklu Dara kod adlı Babek Ebdiselendeci.
HASTANEDEN ÇIKINCA ADIM ADIM İZLENDİLER
İkisi yaralı, ikisi de farklı sağlık sorunları yaşayan dört teröristin 3 Mayıs günü köylü kılığına girip Gara Dağından Çemrebotki Köyüne sivil kıyafetlerle geldikleri, buradan da sivil araçlarla Duhok'a gittikleri belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, MİT'in yerel saha istihbaratıyla adım adım izlediği dört teröristin tedavi olmak için Duhok'taki Özel bir hastaneye Irak vatandaşı gibi farklı kimlikle kayıt yaptırarak yatış yaptıkları tespit edildi.