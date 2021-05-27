



ARALARINDA HDP'LİLERİN DE OLDUĞU 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.

Eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.