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    • Güncel
    • 26.05.2021 06:46
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    • 26.05.2021 06:46
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde , ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra , , , ve çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 29°C
    Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde Avrupa yakası hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C
        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C
        Az bulutlu

        SİNOP °C, 20°C
        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 21°C
        Az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C
        Az bulutlu

        TOKAT °C, 27°C
        Az bulutlu

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı