MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Şu mesajları paylaştı: Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine, tahrip gücü yüksek şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik katmışlardır. Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Bir tezgah kurulmuştur hedef Türkiye'dir.