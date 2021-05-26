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    MHP Genel Başkanı , dün partisinin grup toplantısında konuşma yaptı

    MHP lideri , partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında "Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine, tahrip gücü yüksek şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik katmışlardır" dedi.

    Oyun kirli ve karanlık

    MHP Genel Başkanı , dün partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Şu mesajları paylaştı: Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine, tahrip gücü yüksek şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik katmışlardır. Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir. 'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Bir tezgah kurulmuştur hedef Türkiye'dir.

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuşma yaptı